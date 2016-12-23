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США не хотели голосовать за резолюцию о поселенческой деятельности Израиля
Политика

США не хотели голосовать за резолюцию о поселенческой деятельности Израиля

Сегодня 2:39
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США не хотели голосовать за резолюцию о поселенческой деятельности Израиля

Вашингтон, 23 декабря. Соединенные Штаты Америки не намеревались поддерживать резолюцию, запрещающую Израилю проводить поселенческую деятельность на территории Палестины. Об этом сообщило агентство Reuters.

В проекте резолюции осуждается поселение израильтян на оккупированной территории Палестины. Предлагается запретить Израилю осуществлять подобную практику.

Рассмотрение этого вопроса на совете безопасности ООН было перенесено по инициативе Египта. Руководство этой страны не хочет ухудшать отношения с новоизбранных хозяином Белого дома Дональдом Трампом, — утверждает Reuters.

В феврале 2011 года аналогичный проект резолюции уже рассматривался Совбезом ООН. Тогда его поддержали 14 государств из 15, Однако США ветировали резолюцию.

Накануне был обнародован доклад комиссии ООН относительно нападения на гуманитарный конвой в Сирии.

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