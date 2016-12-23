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Ученые назвали продукт, способствующий лучшей работе мозга
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Ученые назвали продукт, способствующий лучшей работе мозга

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Ученые назвали продукт, способствующий лучшей работе мозга

Нью-Йорк, 23 декабря. Группа американских ученых провела множество различных исследований и пришла к выводу, что сред и множества различных продуктов питания, которые входят в ежедневный рацион человека, есть один, который значительно повышает работу головного мозга. Этим продуктом стало молоко. Об этом сообщают местные СМИ.

В исследованиях сотрудников одного из крупных клинических центров США приняли участие пожилые люди. Целью экспериментов было составить список продуктов, которые оказывают благотворное влияние на деятельность центральной нервной системы и ее главного органа – головного мозга.

По итогам своих работ специалисты пришли к выводу, что именно такой продукт, как молоко больше всего повышает работоспособность человеческого мозга. Его регулярное потребление было опробовано на пожилых участниках эксперимента и показало положительный результат. 
 

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Ксения Бекетова
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