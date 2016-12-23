Минобороны сохранит доходы военных с помощью надбавок

Москва, 23 декабря. Военнослужащие в России получат надбавки, которые позволят компенсировать отсутствие индексации окладов. Об этом со ссылкой на замминистра обороны РФ Татьяну Шевцову сообщает газета «Известия».

По данным издания, различные надбавки должны получить 100% контрактников в ВС России.

«В этом году были специально введены две надбавки по 20%: за особые условия службы в Арктике и за службу в подразделениях, обеспечивающих проведение мероприятий, связанных с ликвидацией террористических и диверсионных групп», - цитирует слова Шевцовой издание.

Также премии получат отличники физической обороны и обладатели государственных и ведомственных наград, отмечают «Известия».

По данным издания, благодаря надбавкам Минобороны планирует повысить довольствие военнослужащих на 8-9% в год, что важно в условиях сокращения оборонного бюджета страны и отсутствия индексации окладов кадровых военных. В настоящее время средняя сумма их денежного довольствия составляет почти 62 тысячи рублей в месяц.