Трамп возмутился дороговизной создания истребителей F-35

Нью-Йорк, 23 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп пожаловался, что расходы на программу создания новейших американских истребителей F-35 производства корпорации Lockheed Martin крайне высоки.

Трамп обратился к компании Boeing и попросил сообщить ему, в какую цену может обойтись создание сравнимых по показателям истребителей F-18 Super Hornet.

Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, не уточнив при этом собирается ли он из-за этого отказаться от программы строительства F-35 ради F-18.

Одноместный истребитель пятого поколения F-35 Lightning-2 спроектирован Lockheed Martin с использованием технологии «стелс». F-18 Super Hornet — американский палубный истребитель-бомбардировщик.