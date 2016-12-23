Ученые рассказали, до какого возраста развивается человеческий мозг

Нью-Йорк, 23 декабря. Группа американских ученых провела множество различных исследований головного мозга и пришла к выводу, что эта часть человеческого организма развивается только до 30 лет.

По словам специалистов, по достижении человеком 30 лет развиваться перестают те части мозга, которые отвечают за концентрацию внимания, процесс принятия важных решений и серьезную оценку рискованных для человека ситуаций. Об этом сообщают местные СМИ.

Исследователи заявили, что именно по этой причине людям зрелого возраста сложнее дается обучение вождению автомобиля.

Чтобы избежать всех этих проблем ученые рекомендуют людям «прокачивать» постоянно свой мозг, чтобы в дальнейшем не столкнуться с провалами памяти и прочими недугами и трудностями.

