Ирак: армия сбросила на Мосул четыре миллиона писем

Багдад, 23 декабря. Военнослужащие армии Ирака сбросили четыре миллиона писем со словами поддержки для мирного населения города Мосул. Об этом сообщили в центральном командовании США.

Мосул по-прежнему удерживается запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Сброс писем для мирного населения является частью мероприятий, направленных на моральную поддержку жителей осажденного города.

В настоящее время продолжается операция по освобождению Мосула от боевиков.

Ранее сообщалось, что из-за операции в Мосуле 108 тысяч иракцев были вынуждены покинуть свои дома.