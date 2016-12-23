Пушков о призыве Госдепа отменить закон об иноагентах: Только после вас

Москва, 23 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Госдепартамента США, призвавшего Россию отказаться от закона «об иностранных агентах».

«Госдеп призвал Россию отменить закон об иностр.агентах. Сперва пусть отменят сей закон у себя: а то в цитадели свободы он есть, а у нас нет?» — парировал Пушков.

При этом он подчеркнул, что Госдепу не стоит учить РФ относительно принятия законов в сфере прав человека. «США до сих пор молчат об одесской резне и пытках СБУ. И покрывают ан-Нусру», — подчеркнул он.

В четверг официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби распространил заявление, в котором призвал российское правительство отказаться от закона об «иностранных агентах», так как он, по мнению американского ведомства, мешает развитию демократических институтов. С этим заявлением госдепартамент выступил по случаю включения в список «иностранных агентов» 150 организаций 19 декабря.