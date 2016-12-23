FAN-TV Лента новостей
Трамп обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом Египта
Политика

Трамп обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом Египта

Сегодня 2:14
46

Трамп обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом Египта

Нью-Йорк, 23 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси обсудил ситуации на Ближнем Востоке, сообщает новостное агентство Reuters.

По данным издания, телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в четверг 22 декабря. Комментируя итоги разговора, один из членов переходной команды Дональда Трампа заявил, что избранный президент США обсудил с египетским коллегой «создание потенциала для мирного урегулирования» ситуации в регионе.  Иных подробностей телефонного разговора Трампа и ас-Сиси не сообщается.

Напомним, Египет, как и большинство стран ближневосточного региона и Северной Африки, страдает от жестокого межконфессионального конфликта. Недавно от взрыва в одной из коптских церквей в Каире погибли десятки представителей христианской общины страны.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Вчера 23:38
81

Сирия новости 22 декабря 22.30: ВКС РФ поддержали САА в Хомсе, ИГ агитирует курдов вместе противостоять Турции в Алеппо

Вчера 22:30
443

Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Вчера 21:23
189

Новости США: Клинтон больше не в цене, Трамп против иммигрантов, $50 млн от IKEA за убийства детей

Вчера 21:11
397

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Вчера 20:28
450
Показать еще
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Спикер Ростовской области: Морально не готов к платному въезду в центр города

3:27

Страшное массовое ДТП с пострадавшими произошло в Москве

3:14

Тиллерсон идет на пост главы Госдепа США с опережением графика

3:08

Нидерланды понимают, что скифское золото на Украине потеряется — Аксенов

2:58

В Австралии арестованы подозреваемые в подготовке терактов в Мельбурне

2:57

Минздрав России готовится преподавать школьникам психологию

2:46

США не хотели голосовать за резолюцию о поселенческой деятельности Израиля

2:39

Ученые назвали продукт, способствующий лучшей работе мозга

2:31

Минобороны сохранит доходы военных с помощью надбавок

2:30

Трамп возмутился дороговизной создания истребителей F-35

2:30

Ирак: армия сбросила на Мосул четыре миллиона писем

2:19

Ученые рассказали, до какого возраста развивается человеческий мозг

2:18
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Спикер Ростовской области: Морально не готов к платному въезду в центр города
Читать
Закрыть