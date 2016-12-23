Трамп обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с президентом Египта

Нью-Йорк, 23 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси обсудил ситуации на Ближнем Востоке, сообщает новостное агентство Reuters.

По данным издания, телефонный разговор лидеров двух стран состоялся в четверг 22 декабря. Комментируя итоги разговора, один из членов переходной команды Дональда Трампа заявил, что избранный президент США обсудил с египетским коллегой «создание потенциала для мирного урегулирования» ситуации в регионе. Иных подробностей телефонного разговора Трампа и ас-Сиси не сообщается.

Напомним, Египет, как и большинство стран ближневосточного региона и Северной Африки, страдает от жестокого межконфессионального конфликта. Недавно от взрыва в одной из коптских церквей в Каире погибли десятки представителей христианской общины страны.