Алеппо: МККК подтвердил, что из города вышли все, кто хотел

Алеппо (Сирия), 23 декабря. Операция по эвакуации десятков тысяч жителей из сирийского Алеппо, а также двух поселений в провинции Идлиб завершена, сообщила журналистам представитель Международного комитета Красного Креста Криста Армстронг.

По словам Армстронг, пожелавшие покинуть Алеппо жители были эвакуированы. Также, по ее данным, завершена эвакуация раненых и участников боевых действий, сообщает «Газета.ru».

Читайте также: Сирия новости 22 декабря 22.30: ВКС РФ поддержали САА в Хомсе, ИГ агитирует курдов вместе противостоять Турции в Алеппо

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточных районов Алеппо. В ближайшее время саперы армии приступят к разминированию оставленных боевиками районов.