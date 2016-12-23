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Алеппо: МККК подтвердил, что из города вышли все, кто хотел
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Алеппо: МККК подтвердил, что из города вышли все, кто хотел

Сегодня 2:03
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Алеппо: МККК подтвердил, что из города вышли все, кто хотел

Алеппо (Сирия), 23 декабря. Операция по эвакуации десятков тысяч жителей из сирийского Алеппо, а также двух поселений в провинции Идлиб завершена, сообщила журналистам представитель Международного комитета Красного Креста Криста Армстронг.

По словам Армстронг, пожелавшие покинуть Алеппо жители были эвакуированы. Также, по ее данным, завершена эвакуация раненых и участников боевых действий, сообщает «Газета.ru».

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Напомним, ранее сообщалось, что в четверг колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточных районов Алеппо. В ближайшее время саперы армии приступят к разминированию оставленных боевиками районов.

комментарии
Олеся Волкова
#криста армстронг
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