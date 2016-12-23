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Темной материи не существует — астрофизики
Общество

Темной материи не существует — астрофизики

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Темной материи не существует — астрофизики

Амстердам, 23 декабря. Астрофизики из Нидерландов считают, что результаты предпринятых ими исследований являются основой для опровержения теории черной материи.

Ученые университета Амстердама заявили, что ими обнаружены галактики, удерживающие звезды без помощи гравитации.

Если им удастся объяснить природу сил, которые удерживают такие звезды, гипотезу о существовании черной материи придется отвергнуть.

Согласно господствующему в науке мнению, темная материя составляет до трех четвертей пространства Вселенной.

Ранее ученые предположили, что именно черная материя является причиной увеличения черных дыр.

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