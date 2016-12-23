Жители Алеппо вышли на улицы праздновать победу

Алеппо, 23 декабря. На улицах сирийского Алеппо в эти минуты наблюдается огромное скопление людей и автомобилей. Оказывается, это местные жители решили все вместе отпраздновать объявление о полном освобождении города от боевиков ИГ (организация запрещена на территории РФ). Об этом сооющают местные СМИ.

Напомним, что в четверг вечером, 22 декабря, командование сирийской армии официально объявило о том, что Алеппо полностью освобожден от террористов.



Один из жителей квартала Хамдания рассказал, что на улицах города горят праздничные фонари, а все автовладельцы включили сигнальные огни и при этом повсюду стреляют в воздух.

«У нас в квартале зажгли елку, люди со слезами на глазах обнимают друг друга и поздравляют. Это действительно великая победа, мы ждали ее пять лет»,- рассказала жительница Алеппо.

