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Террористы ИГ заживо сожгли двух турецких военных
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Террористы ИГ заживо сожгли двух турецких военных

Сегодня 1:45
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Террористы ИГ заживо сожгли двух турецких военных

Дамаск, 23 декабря. Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» заживо сожгли двух турецких военнослужащих. Об этом сообщил Turkish Minute.

По данным портала, речь идет о двух военнослужащих, захваченных двумя неделями ранее недалеко от города Эль-Баб в северной части Сирии.

Боевики опубликовали видеозапись казни в аккаунтах социальных сетей, близких террористической организации.

Накануне сообщалось о больших потерях турецкой армии в противостоянии с боевиками «Исламского государства» в Алеппо.

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Сергей Свазовский
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