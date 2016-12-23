Террористы ИГ заживо сожгли двух турецких военных

Дамаск, 23 декабря. Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» заживо сожгли двух турецких военнослужащих. Об этом сообщил Turkish Minute.

По данным портала, речь идет о двух военнослужащих, захваченных двумя неделями ранее недалеко от города Эль-Баб в северной части Сирии.

Боевики опубликовали видеозапись казни в аккаунтах социальных сетей, близких террористической организации.

Накануне сообщалось о больших потерях турецкой армии в противостоянии с боевиками «Исламского государства» в Алеппо.