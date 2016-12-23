Сирия: ИГ потеряло еще 120 боевиков к востоку от Алеппо

Алеппо (Сирия), 23 декабря. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев отбили в четверг атаки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в 60 км к востоку от Алеппо.

Как сообщает информагентство САНА, бойцы правительственных войск ликвидировали более 120 террористов, а также их военно-транспортные средства. По словам представителя военного командования, боевики угрожали захватом летного училища в районе Дейр-Хафир.

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Отметим, атаки боевиков на Дейр- Хафир начались в сентябре 2016 года.