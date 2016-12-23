Два землетрясения произошли на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 23 декабря. У побережья камчатки произошли сразу два землетрясения. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на управление МЧС России по Камчатскому краю.

Отмечается, что первое землетрясение имело место в Беринговом море. Магнитуда толчка достигла отметки 4. Более мощное землетрясение произошло в Тихом океане, где магнитуда составила 5,4.

В результате стихии пострадавших нет. Объекты инфраструктуры населенных пунктов также остались целыми.

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