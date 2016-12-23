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Донбасс: почти 180 тыс. единиц оружия и боеприпасов изъяли в ЛНР за год
Новороссия

Донбасс: почти 180 тыс. единиц оружия и боеприпасов изъяли в ЛНР за год

Сегодня 1:27
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Донбасс: почти 180 тыс. единиц оружия и боеприпасов изъяли в ЛНР за год

Луганск (ЛНР), 23 декабря. За минувший год сотрудники генпрокуратуры Луганской народной республики изъяли более 179 тысяч единиц оружия и боеприпасов, сообщил  генеральный прокурор ЛНР Заур Исмаилов.

На пленарном заседании Народного совета Исмаилов заявил, что в 2016 году на территории ЛНР изъято более 179 тысяч единиц оружия и боеприпасов. Оружие передали в оборонное ведомство республики. Исключением стали только вещественные доказательства.

Исмаилов также сообщил, что по сравнению с 2015 годом вырос процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений с 12 до 57,4 процентов.

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Олеся Волкова
#заур исмаилов
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