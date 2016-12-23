FAN-TV Лента новостей
Тысячи бутылок «Боярышника» изъяты в Иркутске в ходе полицейских рейдов 
Происшествия

Тысячи бутылок «Боярышника» изъяты в Иркутске в ходе полицейских рейдов 

Сегодня 1:25
51

Тысячи бутылок «Боярышника» изъяты в Иркутске в ходе полицейских рейдов 

Иркутск, 23 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Иркутска провели рейд, в результате которого им удалось изъять порядка 10 тысяч бутылок косметического средства «Боярышник». Жидкость была разлита в стеклянную тару. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она сообщила, что в четверг, 22 декабря оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками Следственного комитета Иркутской области провели рейд, в ходе которого им удалось обнаружить и изъять из подвала коттеджа, который находится на Автомобильной улице в Иркутске, порядка 10 тысяч бутылок «Боярышника». Жидкость была разлита в стеклянную тару емкостью 250 мл. 

Также Волк рассказала, что в течение последних четырех дней правоохранители проверили более 3,5 тысяч торговых предприятий Иркутска, а также ларьки, павильоны и городские рынки. В результате этого им удалось изъять еще порядка 22 тысяч литров этой «смертельной» жидкости, которая сейчас отправлена на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области. 

комментарии
Ксения Бекетова
Новости партнеров
Эксклюзив

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Вчера 23:38
73

Сирия новости 22 декабря 22.30: ВКС РФ поддержали САА в Хомсе, ИГ агитирует курдов вместе противостоять Турции в Алеппо

Вчера 22:30
402

Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Вчера 21:23
175

Новости США: Клинтон больше не в цене, Трамп против иммигрантов, $50 млн от IKEA за убийства детей

Вчера 21:11
375

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Вчера 20:28
431
Показать еще
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Алеппо: МККК подтвердил, что из города вышли все, кто хотел

2:03

Темной материи не существует — астрофизики

2:01

Жители Алеппо вышли на улицы праздновать победу

1:50

Сирия: ИГ потеряло еще 120 боевиков к востоку от Алеппо

1:46

Террористы ИГ заживо сожгли двух турецких военных

1:45

Два землетрясения произошли на Камчатке

1:32

Донбасс: почти 180 тыс. единиц оружия и боеприпасов изъяли в ЛНР за год

1:27

Тысячи бутылок «Боярышника» изъяты в Иркутске в ходе полицейских рейдов 

1:25

Госдеп США прокомментировал идею перенести переговоры по Сирии в Астану

1:19

Потери не чудовищны: СБР назвал отказ от этапа Кубка мира в Тюмени компромиссом

1:15

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва у метро «Коломенская» в Москве

1:01

Путин и Нетаньяху подтвердили активное сотрудничество в борьбе с терроризмом

1:00
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Алеппо: МККК подтвердил, что из города вышли все, кто хотел
Читать
Закрыть