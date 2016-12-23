Тысячи бутылок «Боярышника» изъяты в Иркутске в ходе полицейских рейдов 

Иркутск, 23 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Иркутска провели рейд, в результате которого им удалось изъять порядка 10 тысяч бутылок косметического средства «Боярышник». Жидкость была разлита в стеклянную тару. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она сообщила, что в четверг, 22 декабря оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками Следственного комитета Иркутской области провели рейд, в ходе которого им удалось обнаружить и изъять из подвала коттеджа, который находится на Автомобильной улице в Иркутске, порядка 10 тысяч бутылок «Боярышника». Жидкость была разлита в стеклянную тару емкостью 250 мл.

Также Волк рассказала, что в течение последних четырех дней правоохранители проверили более 3,5 тысяч торговых предприятий Иркутска, а также ларьки, павильоны и городские рынки. В результате этого им удалось изъять еще порядка 22 тысяч литров этой «смертельной» жидкости, которая сейчас отправлена на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области.