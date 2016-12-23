Госдеп США прокомментировал идею перенести переговоры по Сирии в Астану

Вашингтон, 23 декабря. Начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби считает, что решение о дальнейшей судьбе переговоров по Сирии относится к компетенции ООН. Об этом сообщил ТАСС.

Кирби заявил, что у администрации США нет позиции относительно целесообразности переноса переговоров по мирному урегулированию в САР в Астану.

По его мнению, решающим в этом вопросе должно быть мнение специального посланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры.

Ранее в Госдепе назвали американскую армию сильнейшей в истории человеческой цивилизации. Это заявление стало ответом на слова Владимира Путина о превосходстве России над любым потенциальным агрессором.