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Потери не чудовищны: СБР назвал отказ от этапа Кубка мира в Тюмени компромиссом
Спорт

Потери не чудовищны: СБР назвал отказ от этапа Кубка мира в Тюмени компромиссом

Сегодня 1:15
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Потери не чудовищны: СБР назвал отказ от этапа Кубка мира в Тюмени компромиссом

Москва, 23 декабря. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов остался удовлетворен итогами заседания Международного союза биатлонистов (IBU) в Мюнхене. По его мнению, потери могли быть более значительными.

В открытом заявлении СБР отмечается, что соревнования должны быть праздником для спортсменов и болельщиков, «а не проходить в атмосфере тотального недоверия».

«Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию», — говорится в заявлении.

В свою очередь президент IBU Андерс Бессеберг отметил взвешенность решения СБР, которое, по его мнению, демонстрирует, что российская сторона «понимает серьезность ситуации».

Кравцов заявил, что принятое решение играет на руку российскому биатлону: «Команда продолжает тренироваться и соревноваться; все остальное будет находиться в правовых отношениях с Международным союзом биатлонистов». 

В четверг IBU провел заседание исполкома, которое грозило России лишением этапа Кубка мира в Тюмени и отстранением всей национальной команды от участия в ближайших гонках. Как напоминает «Газета.ru», СБР принял решение сам отказаться от проведения этапа Кубка мира, а также первенства среди молодежи и юниоров в Острове. 

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Олеся Волкова
#александр кравцов
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