СК возбудил уголовное дело по факту взрыва у метро «Коломенская» в Москве

Москва, 23 декабря. Следственный комитет (СК) по Москве возбудил уголовное дело по факту взрыва, прогремевшего у столичного метро «Коломенская». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что дело возбуждено по части первой статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья устанавливает ответственность за нарушение правил безопасности в ходе выполнения строительных работ. Круг подозреваемых в совершении преступления предстоит выяснить.

Ранее сообщалось о взрыве на станции столичного метрополитена «Коломенская» вскоре после возобновления ее работы. В результате инцидента пострадало семь человек.