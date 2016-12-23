Путин и Нетаньяху подтвердили активное сотрудничество в борьбе с терроризмом

Тель-Авив, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг провел телефонные переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Беседа состоялась по инициативе Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Нетаньяху от себя лично и от всех граждан Израиля выразил глубокие соболезнования в связи со смертью российского посла в Турции Андрея Карлова, который был застрелен во время открытия фотовыставки в Анкаре.

Израильский политик резко осудил этот чудовищный инцидент и заявил, что они готовы сотрудничать с Россией в борьбе против терроризма.

Также сообщается, что в ходе переговоров стороны обсудили ряд актуальных международных вопросов.