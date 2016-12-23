Дальняя авиация РФ впервые за много лет отработала применение мин в море

Москва, 23 декабря. Экипажи российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отработали впервые за долгое время минирование морских зон, сообщил журналистам командующий Дальней авиацией генерал-майор Сергей Кобылаш.

Кобылаш подчеркнул, что это произошло впервые после продолжительного времени. В частности, летный состав Ту-22М3 отработал применение мин в акватории Охотского моря с высоты трех — четырех тысяч метров. Учения проходили совместно с подразделениями Тихоокеанского флота.

При этом командующий дальней авиацией отметил, что 2016 год стал «уникальным по многим показателям боевой подготовки». Так, к примеру, были выполнены практические пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Отметим, 23 декабря Дальней авиации исполняется 102 года с момента создания в 2014 году эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Сегодня на вооружении дальней авиации стоят модернизированные самолеты, такие как дальние бомбардировщики Ту-22М3, ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78.