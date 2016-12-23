FAN-TV Лента новостей
Дальняя авиация РФ впервые за много лет отработала применение мин в море
Россия

Дальняя авиация РФ впервые за много лет отработала применение мин в море

Сегодня 0:46
30

Дальняя авиация РФ впервые за много лет отработала применение мин в море

Москва, 23 декабря. Экипажи российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отработали впервые за долгое время минирование морских зон, сообщил журналистам командующий Дальней авиацией генерал-майор Сергей Кобылаш.

Кобылаш подчеркнул, что это произошло впервые после продолжительного времени. В частности, летный состав Ту-22М3 отработал применение мин в акватории Охотского моря с высоты трех — четырех тысяч метров. Учения проходили совместно с подразделениями Тихоокеанского флота.

При этом командующий дальней авиацией отметил, что 2016 год стал «уникальным по многим показателям боевой подготовки». Так, к примеру, были выполнены практические пуски крылатых ракет воздушного базирования. 

Отметим, 23 декабря Дальней авиации исполняется 102 года с момента создания в 2014 году эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Сегодня на вооружении дальней авиации стоят модернизированные самолеты, такие как дальние бомбардировщики Ту-22М3, ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78.

комментарии
Олеся Волкова
Новости партнеров
Эксклюзив

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Вчера 23:38
67

Сирия новости 22 декабря 22.30: ВКС РФ поддержали САА в Хомсе, ИГ агитирует курдов вместе противостоять Турции в Алеппо

Вчера 22:30
335

Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Вчера 21:23
159

Новости США: Клинтон больше не в цене, Трамп против иммигрантов, $50 млн от IKEA за убийства детей

Вчера 21:11
328

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Вчера 20:28
404
Показать еще
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ученые рассказали, как импотенция связана с инфарктом

0:33

Водитель из-за инфаркта протаранил столб в Петербурге 

0:25

Госдеп считает ВС США сильнейшими в истории человечества

0:23

Снег в Сахаре: в Сети появилось уникальное фото

0:15

Берлинского террориста камера зафиксировала спустя несколько часов после теракта

0:05

Путин ответит на все вопросы сегодня, 23 декабря

0:04

Сирия: армия САР назвала победу в Алеппо новым этапом освобождения страны

23:59

Донбасс: США «одобрили» введение режима тишины

23:54

Сирия: 25 обстрелов за сутки со стороны боевиков

23:51

Биологи нашли способ  определять точное время смерти людей

23:40

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

23:38

Сирия: на мосту Рамусси в Алеппо уходящим боевикам и их семьям передано полтонны гуманитарной помощи

23:32
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ученые рассказали, как импотенция связана с инфарктом
Читать
Закрыть