Командующий ВС США в Европе призвал быть готовыми нанести киберудар

Вашингтон, 23 декабря. Командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес призвал европейские страны-члены НАТО готовиться к нанесению ответных киберударов.

По его мнению, такая мера станет сдерживающим фактором против агрессивного поведения других государств. Ходжес считает, что акцент следует делать на «мерах устрашения» в сфере кибербезопасности.

Ходжес также полагает, что неотъемлемой частью такой безопасности являются контратаки. Ходжес назвал Россию в числе потенциальных противников. Если европейские страны не будут готовы нанести ответный киберудар, Россия не станет воспринимать их всерьез, заключил командующий ВС США в Европе.

Ранее в Госдепе назвали американскую армию сильнейшей в человеческой истории.