FAN-TV Лента новостей
Ученые рассказали, как импотенция связана с инфарктом
Весь мир

Ученые рассказали, как импотенция связана с инфарктом

Сегодня 0:33
42

Ученые рассказали, как импотенция связана с инфарктом

Нью-Йорк, 23 декабря. Группа американских ученых провела множество различных исследований, в результате которых выяснилось, что мужская импотенция является одним из первых признаков сердечного приступа. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам специалистов, чаще всего представителей сильного пола эректильная дисфункция начинает беспокоить после 35 лет. В основном это связано с тем, что в организме мужчины снижается выработка гормона тестостерона, который влияет не только на потенцию, но и на работу сердечной системы. В результате из-за нехватки в крови мужчин тестостерона могут начаться серьезные проблемы с сердцем, вплоть до инфаркта. 

В связи с этим американские исследователи советуют мужчинам отказаться от вредных привычек, которые оказывают прямое влияние на их здоровье. 

комментарии
Ксения Бекетова
Новости партнеров
Эксклюзив

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Вчера 23:38
67

Сирия новости 22 декабря 22.30: ВКС РФ поддержали САА в Хомсе, ИГ агитирует курдов вместе противостоять Турции в Алеппо

Вчера 22:30
335

Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Вчера 21:23
159

Новости США: Клинтон больше не в цене, Трамп против иммигрантов, $50 млн от IKEA за убийства детей

Вчера 21:11
328

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Вчера 20:28
404
Показать еще
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ученые рассказали, как импотенция связана с инфарктом

0:33

Водитель из-за инфаркта протаранил столб в Петербурге 

0:25

Госдеп считает ВС США сильнейшими в истории человечества

0:23

Снег в Сахаре: в Сети появилось уникальное фото

0:15

Берлинского террориста камера зафиксировала спустя несколько часов после теракта

0:05

Путин ответит на все вопросы сегодня, 23 декабря

0:04

Сирия: армия САР назвала победу в Алеппо новым этапом освобождения страны

23:59

Донбасс: США «одобрили» введение режима тишины

23:54

Сирия: 25 обстрелов за сутки со стороны боевиков

23:51

Биологи нашли способ  определять точное время смерти людей

23:40

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

23:38

Сирия: на мосту Рамусси в Алеппо уходящим боевикам и их семьям передано полтонны гуманитарной помощи

23:32
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Водитель из-за инфаркта протаранил столб в Петербурге 
Читать
Закрыть