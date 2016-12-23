Ученые рассказали, как импотенция связана с инфарктом

Нью-Йорк, 23 декабря. Группа американских ученых провела множество различных исследований, в результате которых выяснилось, что мужская импотенция является одним из первых признаков сердечного приступа. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам специалистов, чаще всего представителей сильного пола эректильная дисфункция начинает беспокоить после 35 лет. В основном это связано с тем, что в организме мужчины снижается выработка гормона тестостерона, который влияет не только на потенцию, но и на работу сердечной системы. В результате из-за нехватки в крови мужчин тестостерона могут начаться серьезные проблемы с сердцем, вплоть до инфаркта.

В связи с этим американские исследователи советуют мужчинам отказаться от вредных привычек, которые оказывают прямое влияние на их здоровье.