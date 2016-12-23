Госдеп считает ВС США сильнейшими в истории человечества

Вашингтон, 23 декабря. Начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби выразил мнение, что вооруженные силы Соединенных Штатов Америки являются сильнейшими за всю историю человеческой цивилизации. Об этом он сказал в ходе брифинга для журналистов.

Заявление Кирби стало ответом на слова Владимира Путина о том, что Россия сильнее любого потенциального агрессора.

Представитель Госдепа считает, что человеческая история еще не знала столь боеспособной, развитой и обеспеченной ресурсами армии. Он также высоко оценил профессиональные качества руководства Пентагона.

Ранее Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о мерах противодействия НАТО у российских границ.