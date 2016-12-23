Водитель из-за инфаркта протаранил столб в Петербурге 

Санкт-Петербург, 23 декабря. На Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге Nissan на полной скорости протаранил столб. Выяснилось, что вовремя движения у водителя случился инфаркт.

Как сообщили очевидцы в группе во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Петербурга», авария произошла у дома №15 по Дунайскому проспекту. По их словам, Nissan вдрруг резко свернул на обочину и врезался в столб.

Лишь по счастливой случайности, автомобиль не задел никого из прохожих.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики уже были бессильны и лишь констатировали смерть водителя. По предварительным данным, мужчине резко стало плохо во время движения: инфаркт.