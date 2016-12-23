FAN-TV Лента новостей
Снег в Сахаре: в Сети появилось уникальное фото
Весь мир

Снег в Сахаре: в Сети появилось уникальное фото

Сегодня 0:15
46

Снег в Сахаре: в Сети появилось уникальное фото

Вашингтон, 23 декабря. НАСА разместило на своей личной странице в соцсети Twitter уникальный фотоснимок, который подтверждает редкое природное явление – выпавший в знаменитой пустыне Сахара снег. 

Сотрудники космического агентства рассказали, что этот уникальный снимок удалось сделать с помощью инструмента ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) на спутнике Landsat 7. 

Сообщается, что снегопад прошел в пустыне в минувший понедельник, 19 декабря. 

По словам представителей НАСА, фотография покрывает территорию близ границы Марокко и Алжира, к югу от города Буфара и юго-западу города Айн-Сефра.

Кроме того они сообщили, что согласно анализу данных со спутников за последние несколько лет выяснилось, что снег в Сахаре - очень редкое явление. Последний раз он выпадал там в 1979 году. 

Отметим, что летом температура воздуха в районе Айн-Сефра достигает 37 градусов по Цельсию, зимой может колебаться на уровне, близком к нулю.

комментарии
Ксения Бекетова
Новости партнеров
Эксклюзив

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Вчера 23:38
69

Сирия новости 22 декабря 22.30: ВКС РФ поддержали САА в Хомсе, ИГ агитирует курдов вместе противостоять Турции в Алеппо

Вчера 22:30
344

Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Вчера 21:23
160

Новости США: Клинтон больше не в цене, Трамп против иммигрантов, $50 млн от IKEA за убийства детей

Вчера 21:11
328

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Вчера 20:28
405
Показать еще
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Дальняя авиация РФ впервые за много лет отработала применение мин в море

0:46

Командующий ВС США в Европе призвал быть готовыми нанести киберудар

0:42

Ученые рассказали, как импотенция связана с инфарктом

0:33

Водитель из-за инфаркта протаранил столб в Петербурге 

0:25

Госдеп считает ВС США сильнейшими в истории человечества

0:23

Снег в Сахаре: в Сети появилось уникальное фото

0:15

Берлинского террориста камера зафиксировала спустя несколько часов после теракта

0:05

Путин ответит на все вопросы сегодня, 23 декабря

0:04

Сирия: армия САР назвала победу в Алеппо новым этапом освобождения страны

23:59

Донбасс: США «одобрили» введение режима тишины

23:54

Сирия: 25 обстрелов за сутки со стороны боевиков

23:51

Биологи нашли способ  определять точное время смерти людей

23:40
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Дальняя авиация РФ впервые за много лет отработала применение мин в море
Читать
Закрыть