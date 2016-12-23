Снег в Сахаре: в Сети появилось уникальное фото

Вашингтон, 23 декабря. НАСА разместило на своей личной странице в соцсети Twitter уникальный фотоснимок, который подтверждает редкое природное явление – выпавший в знаменитой пустыне Сахара снег.

Сотрудники космического агентства рассказали, что этот уникальный снимок удалось сделать с помощью инструмента ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) на спутнике Landsat 7.

Сообщается, что снегопад прошел в пустыне в минувший понедельник, 19 декабря.

По словам представителей НАСА, фотография покрывает территорию близ границы Марокко и Алжира, к югу от города Буфара и юго-западу города Айн-Сефра.

Кроме того они сообщили, что согласно анализу данных со спутников за последние несколько лет выяснилось, что снег в Сахаре - очень редкое явление. Последний раз он выпадал там в 1979 году.

Отметим, что летом температура воздуха в районе Айн-Сефра достигает 37 градусов по Цельсию, зимой может колебаться на уровне, близком к нулю.