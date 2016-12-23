Берлинского террориста камера зафиксировала спустя несколько часов после теракта

Берлин, 23 декабря. Камеры видеонаблюдения, установленные в берлинском районе Моабит, зафиксировали предполагаемого исполнителя теракта в Берлине.

Как сообщает радиостанция RBB, обвиняемый, выходец из Туниса Анис Амри, попал под прицел камер спустя несколько часов после совершения теракта.

19 декабря грузовик протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине. Жертвами атаки стали 12 человек. Ранее в четверг сообщалось, что подозреваемый Анис Амри намеревался отправиться в Сирию, чтобы стать членом террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).