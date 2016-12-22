Сирия: армия САР назвала победу в Алеппо новым этапом освобождения страны

Дамаск, 22 декабря. Командование сирийских правительственных войск считает победу в городе Алеппо новым этапом борьбы за освобождение государства.

В САА поблагодарили своих военнослужащих, а также союзников и мирное население страны. В армии САР надеются, что освобождение Алеппо станет залогом победы над терроризмом в Сирии.

Ранее сообщалось о продолжении переговоров о перемирии в Алеппо и ряде сирийских провинций. В частности, переговоры ведутся с полевыми командирами Дамаск, Хомс и Хама.

Перемирие в САР на данный момент поддерживает 94 вооруженных формирования.