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Донбасс: США «одобрили» введение режима тишины
Политика

Донбасс: США «одобрили» введение режима тишины

Вчера 23:54
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Донбасс: США «одобрили» введение режима тишины

Вашингтон, 22 декабря. США приветствуют введение режима тишины в Донбассе с полуночи 24 декабря по киевскому времени, сообщил журналистам начальник пресс-службы Госдепартамента Джон Кирби.

Кирби выразил надежду, что режим прекращения огня станет началом продолжающегося затишья на линии соприкосновения.

По словам представителя Госдепа, власти США «глубоко обеспокоено вспышкой насилия на востоке Украины». При этом полностью вину Штаты возлагают на ополченцев. 

Напомним, накануне контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о режиме прекращения огня с полуночи 24 декабря.

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Олеся Волкова
#джон кирби
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