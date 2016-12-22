Биологи нашли способ  определять точное время смерти людей

Вашингтон, 22 декабря. Криминалисты из Городского университета Нью-Йорка США предложили методику, позволяющую более точно определять время смерти человека. Об этом сообщается в журнале PLoS One.

В основе метода лежит изучение так называемой «некробиомы», то есть набора бактерий, «проживающих» в человеческом организме и на его поверхности после смерти.

Ученые отмечают, что результаты их исследований главным образом применимы в криминалистике. Предложенный метод позволяет точно определять время смерти человека.

В ходе эксперимента специалисты наблюдали за гниением 21 трупа. Родственники умерших дали на это согласие.

Ранее ученые обнаружили уникальный вид рыбы и назвали его Обамой.