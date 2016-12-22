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Сирия: 25 обстрелов за сутки со стороны боевиков
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Сирия: 25 обстрелов за сутки со стороны боевиков

Вчера 23:51
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Сирия: 25 обстрелов за сутки со стороны боевиков

Дамаск, 23 декабря. 25 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований за сутки зафиксировано в Сирийской Арабской Республике.

В провинции Дамаск зафиксировано 14 обстрелов со стороны боевиков, в Алеппо — 7, в Хаме — 2, в Деръа — 1 и в Латакии — 1, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон на территории САР.

В провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джаубар,, Бала-Эль-Кадима, Кабун, Мазраад-Махмуд, Хараста и район Басатин-эль-Канават в городе Дамаск.

Вооруженные формирования группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия квартал Салах-ад-Дин в городе Алеппо и населенный пункт Икко в провинции Латакия.

Группировки террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо населенный пункт Шурфа, кварталы Ансари, Джамария Харб эль-Захра, Лерамон, Эль-Амрия и торговый центр Кастелло в городе Алеппо.

В провинции Дамаск обстрелам подверглись населенные пункты Кепта, Хауш-Насри, Хауш-Эш-Шалак, Хауш-Харабу и Хауш-Эль-ФАаддалия.

В провинции Хама террористы обстреляли населенные пункты Корназ и Хамамият.

В провинции Деръа обстрелам подвергся населенный пункт Шейх-Мискин.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили. 

 

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Алексей Громов
#сирия #алеппо #дамаск #вкс рф #латакия #хомс #деръа #ввс сирии #сар
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