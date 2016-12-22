Дегтярев: Решение IBU взвешенное, надеемся на дальнейшую объективность

Москва, 22 декабря. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев назвал решение, принятое международным союзом биатлонистов в отношении России, взвешенным.

По словам Дегтярева, надежды западных оппонентов на скоропалительные решения не сбылись. Он назвал такое развитие событий хорошим знаком, выразив надежду на дальнейшую объективность.

Дегтярев также заявил, что лично изучил ряд материалов из доклада Маларена. По его словам, они свидетельствуют об употреблении допинга 31 российским спортсменом.

В то же время, с «огромной долей вероятности» можно говорить о невиновности ряда других биатлонистов из России, — заявил Дегтярев.

Ранее в схожем ключе высказался Виталий Мутко.