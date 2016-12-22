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Гололед стал причиной массового ДТП в Сочи
Происшествия

Гололед стал причиной массового ДТП в Сочи

Вчера 23:28
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Гололед стал причиной массового ДТП в Сочи

Сочи, 22 декабря. В Сочи произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. По данным дорожной полиции, основной причиной аварии стал гололед.

В четверг на дублере Курортного проспекта практически одновременно произошло четыре ДТП, участниками которых стали семь автомобилей. Лишь по счастливой случайности, в аварии никто не получил серьезных ранений.

Как сообщает «Газета.ru», водители винят в случившимся дорожные службы, не обработавшие дорогу от гололеда. 

Версию пострадавших автолюбителей подтвердили в Госавтоинспекции. Сотрудники дорожной полиции пришли к выводу, что причиной ДТП стало то, что проезжая часть обледенела. В связи с этим в отношении директора дорожного предприятия, обслуживающего данный участок автодороги, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог».

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Олеся Волкова
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