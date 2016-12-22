Сирия: на мосту Рамусси в Алеппо уходящим боевикам и их семьям передано полтонны гуманитарной помощи

Дамаск, 23 декабря. На мосту Рамусси в Алеппо для мирных жителей и боевиков, выезжающих из восточной части города, российским Центром по примирению враждующих сторон на территории САР, была организована передача горячей пищи и продуктов питания.

Общий вес переданной на мосту Рамусси гуманитарной помощи составил около 500 килограмм.

В этот же день в населенном пункте Наара, расположенном в провинции Хомс, жителям переданы предметы первой необходимости и продукты питания — около 1,5 тонн. Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, покинувших восточные районы города Алеппо.