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Трамп выдвинул Спайсера на должность пресс-секретаря Белого дома
Весь мир

Трамп выдвинул Спайсера на должность пресс-секретаря Белого дома

Вчера 23:10
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Трамп выдвинул Спайсера на должность пресс-секретаря Белого дома

Вашингтон, 22 декабря. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп доверил пост пресс-секретаря Белого дома Шону Спайсеру. Об этом сообщает Reuters.

На протяжении шести лет Спайсер заведывал коммуникациями в национальном комитете по связям с общественностью в Вашингтоне.

В качестве претендента на должность пресс-секретаря рассматривался также колумнист Моника Кроули, однако она была назначена директором по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов.

Ранее Константин Косачев негативно оценил идею Трампа усилить ядерный потенциал США.

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Сергей Свазовский
#дональд трамп #шон спайсер
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