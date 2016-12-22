Трамп выдвинул Спайсера на должность пресс-секретаря Белого дома

Вашингтон, 22 декабря. Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп доверил пост пресс-секретаря Белого дома Шону Спайсеру. Об этом сообщает Reuters.

На протяжении шести лет Спайсер заведывал коммуникациями в национальном комитете по связям с общественностью в Вашингтоне.

В качестве претендента на должность пресс-секретаря рассматривался также колумнист Моника Кроули, однако она была назначена директором по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов.

Ранее Константин Косачев негативно оценил идею Трампа усилить ядерный потенциал США.