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Агрессивные зеки захватили часть британской тюрьмы Swaleside
Происшествия

Агрессивные зеки захватили часть британской тюрьмы Swaleside

Сегодня 23:13
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Агрессивные зеки захватили часть британской тюрьмы Swaleside

Лондон, 22 декабря. В британском графстве Кент на острове Шеппи около 60 заключенных подняли бунт и взяли под свой контроль крыло тюрьмы Swaleside. 

Как сообщает телеканал Sky News, охранники спецучреждения потеряли контроль над одним корпусом после инцидента с участием 60 заключенных в тюрьме Swaleside на острове Шеппи в Кенте. Полностью подавить беспорядки до сих пор не удалось.

На данный момент не известно, сколько человек пострадали при инциденте.

По данным британских СМИ, данный инцидент занимает четвертое место в антирейтинге нарушений в английских тюрьмах за последние два месяца. В частности, 6 ноября 200 заключенных неистовствовали тюрьме, расположенной в Бедфорде. Таким образом они отреагировали на подавление бунта, произошедшего в тюрьме в Восточном Суссексе 29 октября.

Помимо этого, до сих пор продолжается расследование убийства одного из заключенных в Пентонвилл на севере Лондона.

16 декабря 600 заключенных устроили бунт в одной из тюрем Бирмингема. Они отобрали ключи у охраны, захватили несколько отсеков тюрьмы. Таким образом они «протестовали» против того, что им запретили пользоваться спортзалом и смотреть телевизор. Это «восстание» эксперты назвали худшим за последние 25 лет.

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Олеся Волкова
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