Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

В храме Христа Спасителя в Москве состоялось отпевание посла России в Турции Андрея Карлова, убитый 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки. Богослужение в Храме Христа Спасителя провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На церемонии присутствовал корреспондент ФАН-ТВ.

Утром на ступенях храма выложили крест из зажженных лампад. Когда покрытый российским флагом гроб с телом погибшего внесли в храм, под его сводами находилось, наверное, порядка тысячи человек. Многие из них стояли с цветами в руках. Видно было, что многие люди пришли сюда не по факту личного знакомства с Андреем Карловым, а повинуясь общему порыву, единению перед лицом трагедии, виной которой вновь стал международный терроризм.

«Жизнь Андрея Геннадьевича завершилась трагически, – сказал Патриарх Кирилл. – Он войдет в историю нашего Отечества как посол России, погибший на боевом посту. Таких совсем не много. Он будет среди этих героев навсегда в истории нашего народа. И в этом смысле в человеческих, жизненных категориях эта кончина его обессмертила.

Господь судил мне встретиться с ним в очень необычных условиях и обстоятельствах, в связи с очень необычным поводом. При его непосредственном участии в тесном взаимоотношении с церковью нашей, в городе Пхеньяне, в столице Корейской Народной Демократической Республики, был построен православный храм. Это первый и пока единственный христианский храм, который был построен в новейшее время в этой стране. Строительству храма предшествовала большая работа. Замечательно, что одним из первых богослужений в этом храме было венчание господина посла с его супругой. Всё это не могло не произвести большого впечатления на власти Кореи, на общественность, на тех, кому была доступна эта информация.

И приход зажил своей жизнью! Вот если бы ничего другого он не сделал оригинального, то один сам факт строительства в Пхеньяне православного прихода и его поддержка уже бы имели историческое значение. Но ведь как много он всего сделал! И мы встречались с ним после этого много раз. И в частности, в связи с моими приездами в Турцию. Я знаю, как близко к сердцу он принимал поддержку русских православных людей, живущих в Турции, как он стремился к строительству в столице Турции, в Анкаре, православного храма. И я убежден, что он добился бы своего, и храм был бы построен.

Андрей Геннадьевич понимал, и очень хорошо, что означает вера в бессмертие. И может быть, именно от этого понимания вырастали многие достижения, которые он совершил в своей профессиональной жизни. Помолимся о упокоении его души».

Затем Патриарх Кирилл провел процедуру отпевания, которую на церковном языке называют чинопоследованием.

Напомним, нападение на посла России в Турции Андрея Карлова случилось вечером в понедельник, 19 декабря, когда в Центр современного искусства Анкары на открытие выставки «Россия глазами турок» ворвался вооруженный человек, в будущем идентифицированный как Мевлют Мерт Алтынташ, и застрелил дипломата на глазах у окружающих. Во время стрельбы он повторял: «Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь». От полученных травм Андрей Карлов скончался, когда его пытались вывезти в ближайшее медицинское учреждение. Спустя буквально 10 минут после нападения МИД РФ подтвердил смерть российского посла. Ему было 62 года. В среду, 21 декабря, ответственность за убийство российского посла взяла на себя сирийская вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатха».

Президент России Владимир Путин распорядился представить Карлова к государственной награде. Погибший посол посмертно получил звание Героя России. Утром в четверг, 22 декабря, в здании Министерства иностранных дел в Москве состоялась гражданская панихида, на которой присутствовал глава государства Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. Звезда Героя была передана вдове Карлова Марине. Его сын Геннадий возложил награду к гробу отца.

Андрей Карлов был похоронен со всеми воинскими почестями на Химкинском кладбище Москвы. Отметим, что 20 декабря мэрия Анкары приняла решение присвоить имя Андрея Карлова тому самому выставочному залу, где он был убит.

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