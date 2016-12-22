FAN-TV Лента новостей
Сирия: переговоры о тишине продолжены в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс, Хама, Эль-Кунейтра
Новости Сирии

Сирия: переговоры о тишине продолжены в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс, Хама, Эль-Кунейтра

Вчера 23:20
67

Сирия: переговоры о присоединении к режиму тишины продолжены в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс, Хама, Эль-Кунейтра

Дамаск, 23 декабря. В провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции. В провинции Дамаск продолжены переговоры с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 94.

Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

комментарии
Алексей Громов
#сирия #алеппо #дамаск #хама #хомс #сар
Новости партнеров
Эксклюзив

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Вчера 23:38
63

Сирия новости 22 декабря 22.30: ВКС РФ поддержали САА в Хомсе, ИГ агитирует курдов вместе противостоять Турции в Алеппо

Вчера 22:30
303

Католическое Рождество — 2016: когда отмечается, традиции и обычаи, поздравления в стихах

Вчера 21:23
148

Новости США: Клинтон больше не в цене, Трамп против иммигрантов, $50 млн от IKEA за убийства детей

Вчера 21:11
317

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Вчера 20:28
396
Показать еще
Новости по теме

Сирия: армия САР назвала победу в Алеппо новым этапом освобождения страны

23:59

Сирия: 25 обстрелов за сутки со стороны боевиков

23:51

Сирия: на мосту Рамусси в Алеппо уходящим боевикам и их семьям передано полтонны гуманитарной помощи

23:32

Сирия: последняя группа боевиков покинула восточные районы Алеппо

21:41

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

20:28
Перейти в раздел
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Снег в Сахаре: в Сети появилось уникальное фото

0:15

Берлинского террориста камера зафиксировала спустя несколько часов после теракта

0:05

Путин ответит на все вопросы сегодня, 23 декабря

0:04

Сирия: армия САР назвала победу в Алеппо новым этапом освобождения страны

23:59

Донбасс: США «одобрили» введение режима тишины

23:54

Сирия: 25 обстрелов за сутки со стороны боевиков

23:51

Биологи нашли способ  определять точное время смерти людей

23:40

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

23:38

Сирия: на мосту Рамусси в Алеппо уходящим боевикам и их семьям передано полтонны гуманитарной помощи

23:32

Дегтярев: Решение IBU взвешенное, надеемся на дальнейшую объективность

23:30

Гололед стал причиной массового ДТП в Сочи

23:28

Сирия: переговоры о тишине продолжены в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс, Хама, Эль-Кунейтра

23:20
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Снег в Сахаре: в Сети появилось уникальное фото
Читать
Закрыть