Сирия: переговоры о тишине продолжены в провинциях Дамаск, Алеппо, Хомс, Хама, Эль-Кунейтра

Дамаск, 23 декабря. В провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции. В провинции Дамаск продолжены переговоры с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований.

Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 94.

Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.