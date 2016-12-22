Донбасс принял новогодний гумконвой МЧС РФ

Луганск/Донецк, 22 декабря. Сотрудники МЧС РФ в четверг доставили в Донбасс гуманитарный груз, основу которого составили, помимо традиционных продуктов и медикаментов, новогодние подарки для детей.

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, весь путь колонна прошла без непредвиденных происшествий. На пунктах пропуска машины были детально досмотрены. В ведомстве подчеркнули, что все мероприятия на КПП осуществлялись в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины.

В пути колонна традиционно разделилась на две части: одна прибыла в столицу ДНР Донецк, вторая в ЛНР.

Всего в Донбасс отправились более 40 фур. Они доставили в Новороссию свыше 400 тонн продуктов питания, медикаментов, новогодних подарков и предметов первой необходимости. В ведомстве отметили, что 59-й гуманитарный конвой формировался по заявкам ДНР и ЛНР.

Всего с августа 2014 года МЧС РФ доставило в Донбасс более 65 тыс. тонн гуманитарного груза.