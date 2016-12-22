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Исполнитель теракта в Германии хотел стать членом ИГИЛ и поехать в Сирию
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Исполнитель теракта в Германии хотел стать членом ИГИЛ и поехать в Сирию

Сегодня 22:49
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Исполнитель теракта в Германии хотел стать членом ИГИЛ и поехать в Сирию

Берлин, 22 декабря. Подозреваемый в исполнении теракта в Берлине Анис Амри намеревался отправиться в Сирию, чтобы стать членом запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщило «Зюддойче цайтунг», сославшись на данные следствия.

По информации издания, в федеральной земле Нижняя Саксония была организована подготовка преступников. Амри предпочел остаться в Германии, чтобы совершать теракты на территории ФРГ.

Амри был под наблюдением правоохранительных органов, которые считали его потенциально опасным.

Ранее МВД Германии сообщил, что теракт на рождественской ярмарке в Берлине совершил Анис Амри из Туниса.

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Сергей Свазовский
#анис амри
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