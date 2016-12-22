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Президент Армении призвал бизнесменов «захватить» рынки ЕврАзЭС
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Президент Армении призвал бизнесменов «захватить» рынки ЕврАзЭС

Сегодня 22:38
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Президент Армении призвал бизнесменов «захватить» рынки ЕврАзЭС

Ереван, 22 декабря. Президент Армении Серж Саргсян призвал бизнесменов страны агрессивно нацеливаться на рынки Евразийского экономического союза. 

Как заявил в четверг на традиционном новогоднем приеме в честь делового сообщества страны Саргсян, «власти и бизнес-сообщество должны сообща выдвигать новые идеи» и «агрессивно нацеливаться на новые рынки». При этом он высказал мнение, что власть и бизнес должны укреплять доверие.

Так, в частности, по мнению главы Армении, сформировавшийся в рамках ЕврАзЭС единый рынок лекарственных препаратов «создает широкие возможности для армянских предприятий этой отрасли».

«Нам необходим ускоренный рост развития, а это, в свою очередь, делает необходимым новые акценты в экономическом развитии, — подчеркнул Саргсян. — В условиях сокращения притока ресурсов стало приоритетом поощрение экономического роста посредством экспорта». 

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Олеся Волкова
#серж саргсян
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