Президент Армении призвал бизнесменов «захватить» рынки ЕврАзЭС

Ереван, 22 декабря. Президент Армении Серж Саргсян призвал бизнесменов страны агрессивно нацеливаться на рынки Евразийского экономического союза.

Как заявил в четверг на традиционном новогоднем приеме в честь делового сообщества страны Саргсян, «власти и бизнес-сообщество должны сообща выдвигать новые идеи» и «агрессивно нацеливаться на новые рынки». При этом он высказал мнение, что власть и бизнес должны укреплять доверие.

Так, в частности, по мнению главы Армении, сформировавшийся в рамках ЕврАзЭС единый рынок лекарственных препаратов «создает широкие возможности для армянских предприятий этой отрасли».