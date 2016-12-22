Косачев рассказал, чем грозит идея Трампа расширить ядерный потенциал США

Москва, 22 декабря. Увеличение ядерного потенциала США окончательно разрушит систему соглашений России и США в этой сфере. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

«Одностороннее наращивание ядерных вооружений будет означать слом существующей системы российско-американских соглашений в этой сфере, и Трамп не имеет права этого не знать», — отметил Косачев.

Ранее избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что США должны значительно укрепить и расширить свои возможности в области ядерных вооружений. Также Трамп отметил, что это крайняя мера до того момента, «пока мир не пересмотрит свое отношение к этому оружию».