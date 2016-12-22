Мощный взрыв прогремел на заводе по производству боеприпасов в Италии

Рим, 22 декабря. На военном заводе по производству боеприпасов, расположенном в поселении Байано-ди-Сполето в центральной Италии, прогремел взрыв.

Как сообщает телеканал RaiNews24, взрыв произошел во второй половине дня четверга. На данный момент известно об одном пострадавшем, сотруднике предприятия. Местные СМИ уточняют, что серьезные ранения получила 24-летняя сотрудница завода. Врачи борются за ее жизнь.

Согласно информации, предоставленной Агентством оборонной промышленности Италии, правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства взрыва.