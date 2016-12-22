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Пенсионеры Москвы запасаются валокордином из-за возможных ограничений
Общество

Пенсионеры Москвы запасаются валокордином из-за возможных ограничений

Сегодня 22:25
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Пенсионеры Москвы запасаются валокордином из-за возможных ограничений

Москва, 22 декабря. В аптеках Москвы наблюдается увеличение спроса на валокордин на фоне сообщений о том, что валокордин и настойка боярышника будут отпускаться только по рецептам.

По всей видимости, пожилые москвичи стремятся создать запас на случай введения данного ограничения. При этом многие пенсионеры покупают как можно больше лекарственных препаратов, сообщила Газета.ru.

Ранее украинский посол в Финляндии Андрей Олефиров разместил насмешливые публикации в связи с трагической гибелью людей в Иркутске от «Боярышника».

Министерство иностранных дел потребовало от Кабмина Украины разъяснений по поводу оскорбительных публикаций посла. Олефиров пояснил, якобы изображения направлены против российской власти, а не отравившихся людей.

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Сергей Свазовский
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