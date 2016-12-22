IBU заявил об отсутствии фактов, позволяющих применить санкции против СБР

Зальцбург, 22 декабря. Международный союз биатлонистов (IBU) не обладает данными, которые бы позволили применить санкции в отношении Союза биатлонистов России (СБР). Об этом заявил президент IBU Андерс Бессеберг.

«Подозрений недостаточно для применения санкций, и мы будем продолжать следовать по пути профессионального разбирательства, учитывая все мнения, а не действовать только на основе подозрений. Правила должны работать как в интересах виновных, так и невиновных», — отметил Бессеберг.

Он добавил, что исполком Международного союза биатлонистов начал расследование в отношении СБР и 29 российских спортсменов.

Стоит напомнить, что накануне была озвучена вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. Во второй части доклада Макларена фигурировал список из 31 российского биатлониста, которые якобы использовали допинг. Позднее несколько стран заявили о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону, который должен был пройти весной 2017 года в Тюмени.