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Ученые выяснили, как продлить жизнь на треть
Общество

Ученые выяснили, как продлить жизнь на треть

Сегодня 22:06
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Ученые выяснили, как продлить жизнь на треть

Рим, 22 декабря. Группа итальянских и американских ученых провела исследование, по результатам которого удалось найти путь продления жизни на 30%.

Основная рекомендация специалистов — насытить свой рацион продуктами растительного происхождения.

В рамках исследования ученые на протяжении 12 лет вели наблюдения над группой из 800 человек. Участникам эксперимента было более 65 лет.

Оказалось, что люди, употреблявшие меньше 150 грамм растительных продуктов, прожили на треть меньше, нежели те, кто регулярно питался растительной пищей.

Ранее ученые обнаружили на Гавайях уникальную рыбу. Позже ее решено было назвать в честь президента США Барака Обамы.

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Сергей Свазовский
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