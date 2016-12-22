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Ученые обнаружили, что сон на боку выводит отходы из мозга
Общество

Ученые обнаружили, что сон на боку выводит отходы из мозга

Сегодня 21:57
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Ученые обнаружили, что сон на боку выводит отходы из мозга

Нью-Йорк, 22 декабря. Американские ученые выяснили, что сон на боку оказывает положительное влияние на здоровье человека. К такому выводу пришли ученые из Рочестерского университета.

Ученые проводили эксперименты на мышах, которым делали магнитно-резонансную томографию, когда грызуны находились под наркозом на спине, на боку и на животе.

В результате опытов выяснилось, что во время сна мозг очищается более активно, что, по мнению ученых, объясняет потребность человека в ежедневном сне. При этом сон на боку является наиболее полезным для человека, так как в этой позе зафиксирована наилучшая работа лимфатических путей, которые отвечают за вывод отходов из мозга.

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Кирилл Иванов
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