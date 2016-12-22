Мутко: Международный союз биатлонистов принял взвешенное решение по России

Москва, 22 декабря. Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко считает взвешенным решение, принятое исполкомом Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении России.

Речь идет о решении IBU открыть производство в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, представляющих РФ.

Такой подход позволит избежать принятия решений, в основе которых лежат «абстрактные выводы одного человека», — передает агентство ТАСС слова Мутко.

Министр также выразил мнение, что большинство биатлонистов докажут свою чистоту. По его мнению, виновные спортсмены уже понесли наказание.

Ранее стало известно о переносе этапа Кубка мира из Челябинска.