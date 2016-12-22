Власти Марокко начали расследование против лиц, оправдавших убийство Карлова

Рабат (Марокко), 22 декабря. Власти Марокко начали расследование в отношении граждан, которые оправдали действия террориста, убившего российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом было заявлено в совместном обращении министерства внутренних дел и министерства юстиции и свобод Марокко.

«Власти королевства приступили к расследованию с целью выявления и определения личности тех, кто выступает с оправданием или поддержкой совершенной в Турции террористической атаки и убийства посла России Андрея Карлова», — говорится в заявлении.

Власти королевства указывают на то, что оправдание терроризма является нарушением марокканского законодательства, передает ТАСС. Напомним, что Андрей Карлов 19 декабря был убит турецким радикалом во время открытия фотовыставки в Анкаре.