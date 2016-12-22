Алеппо полностью освобожден от боевиков

Дамаск (Сирия), 22 декабря. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики полностью освободили Алеппо от боевиков. Об этом в четверг проинформировало руководство армии САР.

«Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо», — указано в официальном заявлении Дамаска.

Напомним, ранее стало известно о том, что последняя группа террористов успешно покинула восточную часть Алеппо.

Читайте по теме: Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме